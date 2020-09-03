مصرف الوحدة ومراقبة الخدمات المالية “بنغازي” يبحثان سبل التعاون المشترك بينهما

عقد مصرف الوحدة أمس الأربعاء اجتماعا تقابلي مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي برئاسة مراقب مالية بنغازي “طارق دربي” و مساعد المدير العام للمنطقة الشرقية، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير العمل ما بين مصرف الوحدة ومراقبة الخدمات المالية بنغازي.

كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة تقديم خدمات متطورة ومميزة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد، إضافةً لعملية إدراج المرتبات آلياً وسرعة تحصيل الصكوك.

وبين المصرف خلال بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” أن الهدف الرئيسي للاجتماع تقديم خدمة جديدة ومتطورة لترضي زبائن المصرف سواء كان للزبون أو مؤسسة.

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