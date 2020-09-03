صندوق الإنماء يتوقف عن استحداث الأنشطة الاستثمارية ويشدد إجراءات منع الإزدواج الوظيفي

أعلن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس، إلتزام الصندوق بالتوقف عن استحداث الأنشطة الاستثمارية إضافة إلى تشديد إجراءات منع الإزدواج الوظيفي.

وأوضح الصندوق في بيان، بأنه ألزم المدراء العاملون ومدراء الإدارات بالشركات على تقديم ما يفيد بعدم ازدواجيتهم الوظيفية واتمام إجراءات ندبهم من جهات عملهم وارجاع ما تقاضوه من أجور ومزايا بالمخالفة.

وأكد الصندوق التوقف عن استحداث الأنشطة الاستثمارية الجديدة والاكتفاء بما هو موجود من أنشطة وإن تطلب الأمر التنسيق المسبق مع مجلس إدارة الصندوق بهدف استكمال المشاريع القائمة وعدم إثقال الشركات بعقود جديدة يصب تنفيذها.

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