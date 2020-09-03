مصدر رسمي يستبعد إمكانية إعادة فتح معبر رأس اجدير

قال مسؤل الإعلام بمديرية أمن معبر رأس اجدير، إن المنفذ البري لايزال مغلق من الجانبين، دون وجود إجراءات رسمية لإعادة فتحه مرة أخرى.

وأوضح مراد مخلوف في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأنهم قدموا تصورًا للجهات المختصة لإمكانية إعادة فتح المعبر خلال الفترة المقبلة، لكن دون الحصول على رد من طرابلس.

وعلى الجانب الآخر، أشار المسؤول إلى أن التوانسة لم يخطروا الجانب الليبي بخصوص إمكانية إعادة فتح المعبر مرة أخرى، مشيرا إلى استمرار تزايد حالات الإصابة فيروس كورونا تجعل إعادة الفتح أمر معقد للغاية.

وقبل يومين، أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد البري في المنطقة الشرقية عن إعادة فتح المعبر من الجانبين والسماح للأفراد وسائقي الشاحنات التجارية من البلدين بالدخول لليبيا ومصر رغم إرتفاع حالات الإصابة بكورونا في بنغازى والمدن الأخرى.

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