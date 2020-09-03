مجلس النواب “بطرابلس” يجتمع بمجلس إدارة شركة الكهرباء لمناقشة أزمة الكهرباء بشكل عاجل

عقد مجلس النواب بطرابلس اليوم الخميس اجتماعا تقابلي مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب ” حمودة سيالة”،والنائب الأول لرئيس المجلس ” عامر نصر”، ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس ” سالم قنان”، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي”، والمدير التنفيذي للشركة “إبراهيم الفلاح”، ومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الطاقة ” محمد ماشية”.

وبين المجلس خلال بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” أن الاجتماع قد تطرق حول الإشكاليات التي تواجهها الشركة، إضافة ً لمناقشة سبل حل الأزمة بشكل عاجل ووضع الآليات اللازمة لمتابعتها.

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