اقتصاد

ميناء الخمس يترقب رسو 3 سفن تجارية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف ميناء الخمس البحري في تقرير الحركة اليومي للسفن الخاص به وجود عدة سفن في منطقة المخطاف في الميناء من بينها “سي انسبيريشن” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8 آلاف طن من السكر المكيس.
وتوجد إلى جانبها السفينة “اس كيه فريندشيب” التابعة للوكيل الملاحي كاركالا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 7 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

ويوجد في منطقة المخطاف البحري في الميناء سفينة نقل الحاويات “ايه اس فرانزيسكا” التابعة للوكيل الملاحي عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 308 حاويات من البضائع والسلع المختلفة.

ويترقب الميناء دخول سفن متنوعة إلى أرصفته في الأيام المقبلة حيث شهد في الآونة الأخيرة حركة تجارية نشطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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