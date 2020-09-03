ميناء الخمس يترقب رسو 3 سفن تجارية

كشف ميناء الخمس البحري في تقرير الحركة اليومي للسفن الخاص به وجود عدة سفن في منطقة المخطاف في الميناء من بينها “سي انسبيريشن” التابعة للوكيل الملاحي الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 8 آلاف طن من السكر المكيس.

وتوجد إلى جانبها السفينة “اس كيه فريندشيب” التابعة للوكيل الملاحي كاركالا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 7 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

ويوجد في منطقة المخطاف البحري في الميناء سفينة نقل الحاويات “ايه اس فرانزيسكا” التابعة للوكيل الملاحي عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 308 حاويات من البضائع والسلع المختلفة.

ويترقب الميناء دخول سفن متنوعة إلى أرصفته في الأيام المقبلة حيث شهد في الآونة الأخيرة حركة تجارية نشطة.

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