“مالية الوفاق” تكشف عن تجاوز قيمة العجز في الميزانية خلال السبعة أشهر من العام الحالي 14 مليار دينار

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن قيمة العجز في الميزانية خلال السبعة أشهر من العام الحالي قد تجاوزت 14 مليار دينار، حيث لم يتجاوز إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى 6.5 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة قرابة 20.5 مليار دينار.



وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الخميس حول الموارد المالية والنفقات العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2020، أن إجمالي الموارد النفطية والسيادية بلغ 6 مليارات و489 مليون دينار، قرابة 80% منها جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 5 مليارات دينار.

وأضافت الوزارة أن إيرادات الضرائب بلغت حوالي 529 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 126 مليونا، و310 مليون دينار إيرادات الاتصالات، إضافة إلى إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي التي بلغت 100 مليون دينار، وأرباح المصرف المركزي 175 مليونًا، هذا عدا الإيرادات الأخرى بقيمة 194 مليون دينار.



بالمقابل وصل إجمالي نفقات الجهات العامة بالدولة خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 20 مليارًا و474 مليون دينار، كان نصيب بند المرتبات منها أكثر من 62% حيث وصل إجمالي المرتبات خلال هذه الفترة 12 مليار و705 مليون دينار، وبلغت النفقات التسييرية حوالي ملياريْ دينار، وتجاوزت نفقات الدعم الثلاثة مليارات دينار، وميزانية الطواريء 2.3 مليارًا، فيما لم تتجاوز نفقات التنمية 146 مليون دينار.

وأشار بيان “المالية” إلى أن العجز في الميزانية تم تغطيته بقرض حسن من المصرف المركزي بقيمة 15.5 مليار دينار، كما ذكرت الوزارة في بيانها أن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي وصلت خلال السبعة أشهر الأولى من العام حوالي 13.5 مليار دينار.

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