هيأة الكهرباء تبحث مع ديوان المحاسبة الإجراءات التعاقدية التي تزمع الهيأة إبرامها

البيضاء 03 سبتمبر 2020 (وال)- عقدت لجنة العطاءات بالهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، اجتماعًا تقابليًا مع لجنة دراسة العقود المسبقة لديوان المحاسبة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي خلال اليومين الماضيين، مناقشة الإجراءات التعاقدية التي تزمع الهيأة إبرامها، والتي من شأنها العمل على إنهاء مشاكل انقطاع الكهرباء.

وتتمثل الإجراءات التعاقدية التي تزمع الهيأة إبرامها، في :

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لما انتهى إليه الاجتماع السابق المنعقد في يوم 30 أغسطس، بين رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح، والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن طاهر لحيرش، ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح السنوسي، والسيد رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، والوفد المرافق لهم، لبحث مشاكل التي ساهمت في انقطاع الكهرباء، وطرح الأحمال الحالية وإيجاد الحلول اللازمة. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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