ديوان المحاسبة يبحث مع الثني إجراءات صرف الأموال المخصصة لكورونا وأزمة الكهرباء والمياه

قال ديوان المحاسبة في البيضاء اليوم الخميس، إن رئيسه عمر صالح بحث مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مجموعة من الملفات المتعلقة بتمويل الحكومة وإجراءات صرف الأموال المخصصة لمواجهة جائحة كورونا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان جملة من المواضيع الهامة أبرزها مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد الحلول اللازمة، إضافة إلى إجراءات الصرف للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها الديوان من خلال مراجعة المصروفات على الجائحة.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة، الاجتماع ناقش أيضا وبشكل موسع أزمة المياه من خلال إيجاد حلول لمحطة سوسة مما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب، إضافة إلى مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط انابيب مشروع مياه أجدابيا/طبرق والتي تكفل تزويد المياه إلى المرج والبيضاء والقبه ودرنة وطبرق وامساعد بقيمة وقدرها 19,6 مليون دينار.

وأضاف البيان بأن مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والانارة بمنطقة التلوث البيئي سلوق والتي تقدر بقيمة وقدرها 159 مليون دينار كان من بين أبرز الأمور التي تناولها الاجتماع.

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