لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تُحّذر من تدمير البيئة الطبيعية في ليبيا

طبرق 03 سبتمبر 2020 (وال)- أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب اليوم الخميس، عن بالغ قلقه من الاعتداءات الواسعة المتعلقة بالبيئة.

وقال النائب إدريس عمران إن غابات الجبل الأخضر في شرق البلاد، تتعرض لاعتداءات جسيمة نتج عنها إزالة لمساحات كبيرة من الغطاء النباتي للجبل الأخضر، وما يتضمنه ذلك الغطاء من نباتات برية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الصيد الجائر الذي يُهدد أصناف كثيرة من حيوانات وطيور بالانقراض.

وكشف النائب إدريس عمران عن تعرض مساحات خضراء واسعة غربًا، إلى الإزالة بشكل عشوائي من أجل إقامة المباني السكنية، أو الأنشطة الاقتصادية، كما لم يسلم من ذلك المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ما تُعانيه الثروات الطبيعة جنوبًا، منها أشجار النخيل إلى خطر بالغ نتيجة الإهمال أو تعرضها لآفات زراعية.

وحذّر النائب إدريس عمران بأن ذلك يُهدد بتصحر مساحات كبيرة، وسيحرم البلاد من ثروات طبيعية؛ يمكن أن يكون لها أهمية اقتصادية كبيرة مستقبلا.

وأشار النائب إدريس عمران إلى أن البيئة البحرية، لم تسلم من الاعتداء؛ حيث تتعرض مساحات كبيرة من الساحل إلى التلوث بسبب رمي المخلفات الصناعية أو الصرف الصحي، كما تتعرض الثروة السمكية إلى الصيد الجائر والذي يحّرمه القانون كالصيد بالمتفجرات.

وأكد النائب إدريس عمران أن القانون الليبي، يمنع الاعتداء على البيئة، إلا أنه الإشكالية في تطبيقه.

ودعا النائب إدريس عمران وزارة الداخلية والبلديات والشرطة الزراعية إلى قيام بدورها؛ في منع الاعتداءات على الغابات والمساحات الخضراء، والمحميات ومحاسبة من يقف وراء ذلك.

وطالب النائب إدريس عمران بضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية المعنية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعتبر واجب وطني على الجميع دون استثناء.

ويأتي تحذير رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض الذي يحتفي به العالم سنويًا؛ بأهمية البيئة والحياة البرية الذي وافق الأول من سبتمبر الجاري. (وال- طبرق) إ م/ ر ت

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