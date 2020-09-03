الحكومة المؤقتة تحاول استغلال إيرادات الضرائب لدعم بلدياتها

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس أثناء زيارته لديوان المحاسبة في مدينة البيضاء، السماح للحكومة باستغلال أموال الضرائب لدعم بعض البلديات.

وتناول اجتماع الثني مع عمر صالح إمكانية التصرف في إيرادات مصلحة الضرائب والصرف منها على بعض البلديات على الرغم من اعتبارها إيرادات سيادية يجب تحويلها لوزارة المالية والتخطيط وعدم التصرف فيها مباشرة، بحسب بيان للديوان.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا البحث في حالة الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الافريقية وما ترتب عليه من مساؤي والاضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها.

وأشار إلى التطرق للدعم اللازم توفيره لجهاز مكافحة الجريمة لما يقوم به من أعمال ساهمت في ضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.

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