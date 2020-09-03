مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يُصدر تعليماته بشأن إعادة فتح المنافذ الدولية

طبرق 03 سبتمبر 2020 (وال)- أصدر مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، بشأن إعادة فتح المنافذ الدولية، بناء على تعليمات رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وجاء ذلك في كتاب أصدره عميد عثمان عبد السلام علي في 30 أغسطس – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – موجه إلى سادة مديري أمن المنافذ الجوية والبرية والبحرية جاء فيه:

“بالإشارة إلى كتاب السيد مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية – مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بتاريخ 29 أغسطس 2020 م، والمتضمن إحالة كتاب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2020م، والمحال بموجب توصيات اللجنة الطبية؛ بشأن إعادة فتح المنافذ الدولية، مشفوعًا بتأشيرة السيد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لعربية الليبية – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، التي نصت بأن “يتم التعميم على جميع المنافذ والمديريات بالمناطق”، للإجراء وحسب توصيات اللجنة الطبية؛ بشأن إجراءات فتح المنافذ المرفقة بالكتاب”. (وال- طبرق) ر ت

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