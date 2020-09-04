الجزائر.. تسرب في خط نفطي بين حاسي مسعود وسكيكدة

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة -اليوم الجمعة- عن تسربين وقعا في خط أنابيب النفط “OK1 ” بسبب سوء الأحوال المناخية ويربط الخط –”الذي يتجه من شمال شرق الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع ليبيا” – بين حوض الحمراء في حاسي مسعود -جنوباً- بــ “سكيكدة” الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط .. وقالت الشركة في بيان لها أن العمليات مستمرة للسيطرة على الموقف وايقاف التسريب.

يشار إلى أن شركة سوناطراك من أكبر الشركات الجزائرية المملوكة للدولة لانتاج النفط والغاز ولها نشاطات داخل البلاد وخارجها وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج كالاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها فشملت البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتنشط الشركة خارج الجزائر في العديد من البلدان الأفريقية، ليبيا وتونس ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا وفي أوروبا، إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وروسيا.. كذلك في غرب العالم في البيرو والولايات المتحدة الأميركية.

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