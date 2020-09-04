“العامة للكهرباء” تعلن عن إعادة تشغيل عدد من الوحدات بمحطات الخمس ومصراتة وأوباري

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عن إعادة تشغيل عدد من الوحدات بمحطات الخمس ومصراتة وأوباري بعد حدوث إظلام تام أمس الخميس بالمنطقتيْن الوسطى والجنوبية.



وقالت الشركة إن الفنيين والمهندسين بمحطات التوليد تمكنوا من إعادة تشغيل الوحدة الغازية الأولى والوحدتيْن البخاريتين الأولى والثالثة بمحطة الخمس، والوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة، إضافة إلى الوحدتيْن الثالثة والرابعة بمحطة أوباري الغازية.



وأضافت الشركة أن العمل جارٍ على دخول باقي الوحدات في محطتي الخمس ومصراتة خلال الساعات القليلة القادمة، لإعادة التيار الكهربائي إلى كل مدن المنطقتيْن الوسطى والجنوبية.

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