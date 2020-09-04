النيابة العسكرية تصدر آمر قبض بحق “محمد هيثم” … و “الديوان” يؤكد أن الآمر أصبح سياسي و تصفية حسابات

كشفت مصادر عسكرية لصحيفة صدى الاقتصادية عن إصدار آمر قبض من قبل النيابة العسكرية بطرابلس في حق وكيل وزارة الصحة و رئيس جهاز الطب العسكري” محمد هيثم” و المراقب المالي لوزارة الصحة و عدد من مفوضي شركات المقاولات .

فرغم إصدار آمر القبض فلا يزال “محمد هيثم” يمارس مهامه ، بالإضافة إلى منحه الإذن سابقاً و ليوم واحد بالسفر خارج البلاد من قبل المدعي العام العسكري رغم منعه من السفر من قبل ذات الجهة ، و ايقاف كافة مسؤولي جهاز الطب العسكري بسبب تورطهم في قضايا فساد .

و من جهته قال مصدر بجهاز الديوان المحاسبة طرابلس لصحيفة أن الديوان لم يعد مختص بهذا الموضوع فبعد ايقافه للمسؤولين بجهاز الطب العسكري أحال الآمر إلى الادعاء العسكري ، مضيفاً أن هذا الآمر أصبح لتصفية حسابات و للأبعاد السياسية دور في المستجدات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية