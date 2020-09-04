النيابة العسكرية تصدر أمر قبض بحق “محمد هيثم” … و “الديوان” يؤكد أن الآمر أصبح سياسي و تصفية حسابات

كشفت مصادر عسكرية لصحيفة صدى الاقتصادية عن إصدار أمر قبض من قبل النيابة العسكرية بطرابلس في حق وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الطب العسكري” محمد هيثم” والمراقب المالي لوزارة الصحة وعدد من مفوضي شركات المقاولات .

فرغم إصدار أمر القبض فلا يزال “محمد هيثم” يمارس مهامه ، بالإضافة إلى منحه الإذن سابقاً وليوم واحد بالسفر خارج البلاد من قبل المدعي العام العسكري رغم منعه من السفر من قبل ذات الجهة ، وايقاف كافة مسؤولي جهاز الطب العسكري بسبب تورطهم في قضايا فساد .

و من جهته قال مصدر بجهاز الديوان المحاسبة طرابلس لصحيفة أن الديوان لم يعد مختص بهذا الموضوع فبعد ايقافه للمسؤولين بجهاز الطب العسكري أحال الآمر إلى الادعاء العسكري ، مضيفاً أن هذا الآمر أصبح لتصفية حسابات وللأبعاد السياسية دور في المستجدات .

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