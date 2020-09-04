جهاز النهر الصناعي يعلن عن توقف أعمال تشغيل حقول آبار المياه نتيجة الإظلام التام بالمنطقتين الوسطى والجنوبية

أعلن المسؤولون بجهاز النهر الصناعي عن توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه واستمرار انقطاعها بسبب تكرار حادثة الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية.



وكانت فرق التشغيل بحقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة تعمل بعد حادثة الإظلام التام يوم الثلاثاء الماضي على إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية وإعادة تشغيل الآبار لإعادة ضخ المياه لمدن ومناطق الاستهلاك، إلا أن تكرار حادثة الإظلام التام يوم الخميس أدى لتوقف أعمال التشغيل بالحقول.



وأشار المسؤولون بالجهاز إلى أن ذلك سيترتب عنه استمرار انقطاع المياه إلى حين إعادة التيار الكهربائي لحقول الآبار وإعادة التشغيل وضخ المياه، حيث يعمل مهندسو الشركة العامة للكهرباء على إعادة بناء الشبكة الكهربائية والتنسيق مع غرفة التحكم بالمنظومة للعمل على إعادة الكهرباء للحقول في أسرع وقت ممكن.

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