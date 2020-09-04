شركة مليتة للنفط والغاز تناقش مع شركة إيني بروجيتي تطوير التراكيب البحرية بمشروع بحر السلام

عقد رئيس لجنة الإدارة لشركة مليتة للنفط والغاز وعدد من المسؤولين بالشركة اجتماعا يوميْ الأربعاء والخميس مع مسؤولي شركة “إيني بروجيتي” لمناقشة بدء الأعمال الخاصة بعقد التصاميم الهندسية الأساسية لتطوير التركيبين البحريين “أ و”هـ” بمشروع بحر السلام.



وبحسب المكتب الإعلامي لشركة مليتة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة البنود المرتبطة بالعقد بين الشركتيْن والأدوار والمسؤوليات والأعمال البينية لكل طرف، إضافةً إلى التأكيد على مجال عمل المشروع وضمان سير أعماله، وأسس تنسيق المشروع وتجزئة أعمال التصاميم الأساسية والمتقدمة، وخطط واسترتيجيات تنفيذها، ودراسة أسس قياس معدلات الإنجاز للمشروع والجدول الزمني.



وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز للبدء في الإنتاج من هذين التركيبين في العامين 2024 و2025 بشكل تدريجي حتى تصل إلى كميات الغاز المستهدف إنتاجها من هذين التركيبين والتي تقدر بحوالي 760 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.

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