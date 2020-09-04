مالية الوفاق: الإنفاق على المرتبات بلغ 12.7 مليار دينار

أصدرت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي التابعة لوزارة المالية في حكومة الوفاق تقريرا موسعا حول الإنفاق والإيراد العام للدولة خلال الفترة ما بين يناير ويوليو الماضيين.

وأظهرت البيانات الحديثة أن الإيرادات النفطية بلغت 5 مليارات دينار و100 مليون، فيما بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية حتى يوليو أكثر من 6 مليارات و400 مليون دينار.

وأشارت وزارة المالية إلى أن مصرف ليبيا المركزي قدّم نحو 15.5 مليار دينار كقرض للحكومة بهدف تسيير أعمالها، وبلغت قيمة إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي 13.5 مليار دينار.

وأوضحت وحدة الاقتصاد الكلي في الوزارة أن إجمالي ما تم تحصيله من الموارد المالية كافة حتى يوليو الماضي بلغ 36 مليار دينار، وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة المالية عبر منصاتها الرسمية عن الفترة ذاتها أن حجم الإنفاق العام قد بلغ 20.4 مليار دينار.

وحاز الباب الأول المخصص لتغطية المرتبات على 12.7 مليار دينار فيما بلغ حجم الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية 164 مليون دينار.

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