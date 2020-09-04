شركة الخدمات العامة تؤكد استمرارها في أعمال النظافة وإزالة المحلات والمباني العشوائية بطرابلس

قالت شركة الخدمات العامة بطرابلس اليوم الجمعة إنهإ تواصل العمل داخل الشوارع والطرق العامة بطرابلس الكبرى من أجل أن تستعيد العاصمة بريقها ونظافتها.

وأوضحت الشركة أنه وفي إطار عملها على إزالة المحلات العشوائية وبالتعاون بين مكتب الحركة والنقل وإدارة الطوارئ والحرس البلدي تمت إزالة بناء يضم محلات مخالفة تم بناؤها بشكل عشوائي بمنطقة الظهرة بشارع خالد بن الوليد.

وأضافت الشركة أن عمالها يواصلون تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة والمخلفات، حيث شملت أعمال النظافة صباح اليوم الطريق السريع وطريق قرجي وطريق المطار وكوبري الودان والطريق من الإشارة الضوئية رأس حسن حتى كوبري باب تاجوراء.

كم تواصلت صباح اليوم أعمال نقل مخلفات تقليم أشجار النخيل من الحديقة أمام فندق الودان بطريق الشط وتقليم الأشجار بجانب مدرسة طرابلس بطريق شارع النصر، إضافة إلى غرس الأشجار وتحسين حديقة جنة العريف.

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