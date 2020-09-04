بسبب كورونا.. أمازون تضيف 7000 وظيفة في بريطانيا

في أعقاب إجراءات العزل، التي أجبرت العديد من متاجر التجزئة البريطانية على إلغاء آلاف الوظائف، تحاول شركة أمازون العملاقة احتواء ودعم الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من تداعيات الجائحة، حيث قررت مجموعة أمازون إضافة 7 آلاف وظيفة دائمة في المملكة المتحدة بحلول نهاية 2020.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان نشرته، الخميس، أن الـ7 آلاف وظيفة ستوزع على أكثر من 50 موقعاً من بينها مكاتب للشركة ومركزان جديدان من مراكز تلبية الطلبات، حيث سيبلغ حجم اليد العاملة لدى أمازون في بريطانيا أكثر من 40 ألفاً، أي بزيادة الثلث خلال عام، وذلك استجابة لارتفاع طلبات الشراء على الإنترنت.

من جهته رحب وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما بالإعلان عن الوظائف الجديدة، فيما كان يتوقع مراقبون أن نسبة البطالة سترتفع عقب إنهاء الحكومة الشهر المقبل العمل ببرنامج البطالة الجزئية بسبب فيروس كورونا، والذي يستفيد منه الملايين من عمال القطاع الخاص.

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