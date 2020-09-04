شركة البريقة ترسل أكثر من 2900 اسطوانة غاز طهي لمناطق الجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس الخميس عن إرسال عدد ستة شاحنات محملة باسطوانات غاز الطهي حمولة 490 اسطوانة حيث تبلغ الحمولة كاملة 2940، من مستودع مصراتة النفطي لتغطية كامل بلديات الشاطئ والمناطق المجاورة.

وأوضحت الشركة خلال بيانها أنه رغم الظروف البيئية بسبب جائحة كورونا والذي زاد من صعوبة عمل العاملين بالشركة إلا أن شركة البريقة لتسويق النفط وبإشراف مباشر من المؤسسة الوطنية للنفط تأخذ علي عاتقها ايجاد حلول نهائية لهذه المشكلة التي القت بظلالها علي حياة المواطنين من سكان المنطقة الجنوبية.

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