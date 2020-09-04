“المشري”: النظام المصرفي في ليبيا من أسوء الأنظمة المصرفية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أمس الخميس خلال كلمة ألقاها إنه من حق المواطنين التظاهر والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وحقوقهم المشروعة بسبب ما يعانونه “بحسب وصفه”.

وأكد “المشري” خلال كلمته بحضورعددا من نشطاء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أنه يجب تفعيل القطاع الخاص والمشاريع الصغرى والمتوسطة، وتفعيل المنظومة المصرفية الميتة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي في ليبيا من أسوء الأنظمة المصرفية، وسرعة دوران العملة في ليبيا تكاد أن تكون معدومة “وفق قوله”.

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