“عاشور”: ضمنها سياسة سعر الصرف الحالي.. هذه أبرز المشاكل التي سببت أزمة سيولة حادة بالبنوك

قال الأكاديمي و خبير في الصيرفة المركزية “عز الدين عاشور” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية تمر هذه الأيام بأزمة سيولة حادة في الدينار الليبي و أعتقد أنه لم يسبق لها مثيل بسبب الاجراءات التى اتخدت من المصرف المركزي بقصر فتح الاعتمادات لأنواع محددة من السلع مما تسبب في خروج معظم المتعاملين في السوق من المنظومة المصرفية .

و أضاف بالقول: حيث يتم تمويل تجارتهم عن طريق السوق الموازي، ولم يعد لهم أي حافز في ايداع مبيعاتهم النقدية بالمصارف ، ناهيك عن توقف تحويلات ارباب الأسر ، وتوقف منظومة العشرة آلاف ، والتباين الكبير بين المدفوعات النقدية والصكوك ، بالإضافة إلى الارباك الحاصل في مقاصة الصكوك الذي ساهم في الحد من التعامل بالصكوك في المدفوعات الكبيرة ، وزيادة الطلب على المدفوعات النقدية .

و تابع “عاشور” بالقول: إن مشكلة السيولة النقدية اصبحت أم المشاكل وأسبابها الرئيسية هي سياسة سعر الصرف التي أدت إلى اعراض جانبية تمثلت في تراكم المشاكل التي سبق الاشارة إليها مع الأمل أن ينال هذا الموضوع الاهتمام الكبير ، وتتكاثف الجهود للخروج بحلول عملية لهذه الإشكالية .

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