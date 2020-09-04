باشاغا عقب جلسة المساءلة يؤكد تعاون الأجهزة الأمنية تحت قيادة الرئاسي

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا أمس الخميس، بأن كافة الأجهزة الأمنية تعمل بالتعاون في ما بينها تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ويأتي تصريح باشاغا عقب انتهاء جلسة المساءلة أمام أعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

واستمرت جلسة المساءلة خمس ساعات ونصف دارت حول تأمين المظاهرات واختراقها واستخدام العنف والتجاوزات ضد المتظاهرين ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية التأمين.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم التأكيد على أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بالتعاون فيما بينها تحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع التأكيد أيضا على استمرار برنامج دمج المسلحين في أجهزة الدولة المختلفة.

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