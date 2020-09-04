الدولار يصعد أمام الدينار في غرف “واتساب”

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، أمام الدينار في السوق السوداء للعملات الذي تنشط التداولات فيه يوم الجمعة عبر تطبيقات “واتساب وفايبر .”

وصعد الدولار أمام الدينار عند الساعة 17:00 بمقدار 3 قروش وتم تداوله مساء الجمعة بــ 6.430 دنانير، فيما ارتفعت قيمة سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلي دبي وتركيا بمقدار 4 قروش محققا 6.530 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد صعد سعر صرف الليرة التركية بمقدار قرشين وتم تداولها بــ 88 قرشا لليرة، فيما بلغت قيمة الجنيه الاسترليني 8.400 دنانير، كما شملت حالة الارتفاع سعر غرام الذهب كسر عيار 18 ليسجل 287 دينار.

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