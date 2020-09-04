“الوطنية للنفط”: مسلحون تابعون لحرس المنشآت النفطية ومرتزقة أجانب أطلقوا أعيرة نارية وقذائف آر بي جي بميناء رأس لانوف

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الجمعة إن مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية من بينهم مرتزقة أجانب قاموا فجر اليوم بإطلاق أعيرة نارية وقذائف آر بي جي بميناء رأس لانوف.



وأوضحت المؤسسة في بيانها أن سفينة تحمل اسم “محمد باي” والمسجلة في جزر القمر كانت من المقرر أن تدخل صباح اليوم إلى الجزء التجاري من ميناء رأس لانوف على تمام الساعة الحادية عشرة لتحميل الخردة، إلا أن مسلحين تابعين لحرس المنشآت النفطية ومرتزقة أجانب أجبروا السفينة على دخول الميناء الساعة الثانية صباحا، وقاموا بترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق عيارات نارية واستعمال الذخيرة الحية وقذائف الآر بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال.



وجددت المؤسسة دعوتها إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية، مؤكدة أن وجود هذه القوات بما فيها المرتزقة الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط هو تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافّة أرجاء ليبيا.

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