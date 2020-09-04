صنع الله يؤكد على ضرورة إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية واستبدال جهاز حرس المنشآت النفطية “الفاشل”

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الجمعة جميع الأطراف والمجتمع الدولي لدعم إنهاء الوجود العسكري فورا في جميع المنشآت النفطية الليبية واستبدال جهاز حرس المنشآت النفطية “الفاشل” بحسب وصفه، مؤكدا على ضرورة انسحاب جميع المجموعات العسكرية وخاصة المرتزقة الأجانب من هذه المنشآت.



وفي تعقيبه على حادثة قيام مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية من بينهم مرتزقة أجانب فجر اليوم بإطلاق أعيرة نارية وقذائف آر بي جي على سفينة بميناء رأس لانوف، أكد “صنع الله” أن “هذا الحادث هو امتداد لسلسلة إخفاقات ما يسمى بحرس المنشآت النفطية الذين أظهروا افتقارهم المطلق للمهنية وتجاهلهم لسيادة القانون”، وفق قوله، مضيفا أن هذا النوع من السلوك غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية.



وكان مسلحون تابعون لحرس المنشآت النفطية ومرتزقة أجانب قد أجبروا سفينة يطلق عليه اسم “محمد باي” على دخول ميناء رأس لانوف فجر اليوم وقاموا بترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق عيارات باستعمال الذخيرة الحية وقذائف الآر بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال، بحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

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