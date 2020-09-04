“نعمان البوري”: 60% من الفساد المستشري في البلاد سببه وجود أسعار مختلفة لسعر الصرف

قال الخبير المالي “نعمان البوري” إن 60% من الفساد المستشري في البلاد سببه وجود أسعار مختلفة لسعر الصرف، مشيرا إلى وجود ثلاثة أسعار رسمية للصرف في ليبيا إضافة إلى السوق الموازي والذي فيه لكل مصرف سعر مختلف للصكوك.



وأكد “البوري” في تصريح لقناة “الوسط” أن المظاهرات التي خرجت ضد الفساد ومطالبات الشعب لن تخمد ولن يستطيع أحد إيقافها، مضيفا أنه في حال لم تلبي قرارات المجلس الرئاسي مطالب الشعب التي تظاهر من أجلها فإن الشعب سيخرج من جديد للمطالبة بحقوقه.



وأضاف أن الناس يريدون توفر الكهرباء والسيولة وتوحيد سعر الصرف وتوحيد مؤسسات الدولة، وهذا يعرفه جيدا المسئولون بالمجلس الرئاسي، مشيرا إلى اعتقاده “أنه لا الرئاسي ولا مستشاريه لديهم النية في تلبية مطالب الناس لأن اتخاذ مثل تلك القرارات التي يريدها الشعب تعني إيقاف مركز الرزق بالنسبة لهم”، وفق قوله.

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