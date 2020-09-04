اقتصاد

ضبط أكثر من 120 طن من “السردين” الفاسد في هراوة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر إدارة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدى سرت ان أفراد الدورية تمكنوا من ضبط سيارة شحن مبرد على متنها اكثر من 120 طن سمك سردين غير صالحة.

وحسب إفادة ضابط صف مدير الدوريات بجهاز الحرس البلدى سرت عوض الزيتونى فإن الكمية الكبيرة المهربة من سمك السردين، كانت قادمة من مورد بالمنطقة الغربية، متوجهة الى المنطقة الشرقية مرورا بسرت، وتم ضبطها ببوابة مدينة هراوة.

وأوضح الزيتوني أنهز بعد تفتيش سيارة الشحن المبرد التى تقل كميات كبيرة من سمك السردين والمقدرة بمبلغ قدره 120 ألف دينار لوحظ انبعاث روائح كريهة منها وبحسب ما تم ضبطه فهي قد خزنت بشاحنة النقل منذ فترة طويلة .

وأشار المصدر إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بابلاغ النيابة العامة والتفتيش الصحى، وتم إعدام كافة الكمية المضبوطة والمقدرة بـ 120 طن، إضافة لاتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب السيارة حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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