اقتصاد

البنك الدولي يحرم لبنان من قرض بـ” 244 “مليون دولار لتشييد سد “بسري”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن البنك الدولي – الجمعة- عن إلغائه صرف قرض للبنان بقيمة 244 مليون دولار لمشروع بناء “سد وادي بسري” بعد أن عبر  لمرات عدة منذ يناير الماضي  عن قلقه بشأن مستقبل المشروع.

وقال البنك الدولي في بيان له أنه أعلم حكومة لبنان بالقرار الذي يعد نافذاً فور صدوره وإنه سبق وأن شدد على ضرورة وجود عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة.

يذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت مبدئياً على مشروع تشييد السد في عام 2015 م وحددت قيمة إجمالية وصلت إلى 617 دولار، ولكن الموافقة أثارت حينها جدلاً واسعاً وانتقادات من طرف نشطاء الحفاظ على البيئة، فيما تعهد البنك الدولي بتقديم 474 مليون دولار لتمويل المشروع تبقى منها 244 مليونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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