إظلام تام جديد بالمنطقة الوسطى .. و”شركة الكهرباء” توضح الأسباب

دخلت مدن المنطقة الوسطى ليلة البارحة حالة إظلام تام من جديد بعد خروج وحدات التوليد بمحطتيْ الخمس ومصراتة وذلك للمرة الثالثة خلال أربعة أيام فقط.



وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث هذا الإطفاء التام إلى قيام مجموعة بإجبار العاملين بالغرفة المسؤولة بالمنطقة الوسطى على إرجاع الأحمال بالقوة، الأمر الذي أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد بمحطتيْ الخمس الغازية والبخارية ومصراتة المزدوجة.



وكانت المنطقة الوسطى وكذلك المنطقة الجنوبية قد شهدتا حالة إظلام تام يوم الثلاثاء الماضي، ثم تبعته حالة إظلام جديدة مساء يوم الخميس.

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