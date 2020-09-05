شركة الحديد والصلب تُفنّد الشائعات حول تعرضها لحريق

نفت الشركة الليبية للحديد والصلب الشائعات حول تعرض مقارها لنشوب حريق ليلة البارحة، مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة وعارية تماما عن الصحة.



وكانت بعض وسائل الإعلام وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت ليلة البارحة شائعات حول تعرض مقر شركة الحديد والصلب لنشوب حريق، الأمر الذي فنّدتُه الشركة تماما وطالبت بضرورة استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.

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