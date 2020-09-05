الخطوط الجوية الأفريقية بالشرق تستنكر صرف 100 ألف دولار من قبل إدارة الشركة بطرابلس على مهرجان “أوسكار ليبيا”

استنكرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية سياسة تبديد الأموال المتواصلة من قبل إدارة الشركة في طرابلس آخرها مشاركتها في دعم أحد المهرجانات بالعاصمة التونسية تحت اسم ” اوسكار ليبيا” حيث تم تقديم دعم حوالي 100 ألف دولار كون شركة الخطوط الجوية الافريقية إحدى رعاة هذا المهرجان .

ووفقاً لفرع الشركة بالمنطقة الشرقية فإنها تعاني من عجز في سداد مرتبات موظفيها وتسديد ديونها المتراكمة ، وبدلاً من ان تُصرف هذه المبالغ في أوجه التنمية والتطوير بالشركة نجدها تضيع في صنع مانبذته الاخلاق والاعراف ، و يأتي ذلك في ظل العمل الممنهج والمستمر دون رادع من قبل هذه المجموعة المتحكمة في مقدرات الشركة لتقويضها واغراقها في وحل الافلاس والتعثر وفي ظل ماتعانيه البلاد ككل من أزمة اقتصادية وظروف استثنائية .

ووفقاً لبيان الشركة فإن هذه الأعمال لها صورة من صور خيانة الامانة واستغلال النفوذ الذي وفرته المليشيات بالعاصمة لهؤلاء بحسب ما ذكرته للشركة ، و إن ادارة فرع المنطقة الشرقية تنظر بأسف لما وصل اليه اليوم حال شركة الخطوط الجوية الافريقية جراء التصرفات العبثية و اللامسؤولة من قبل الإدارة الغير شرعية في طرابلس وتستنكر فعلهم المذموم وتتطلع إلى إيقاف هذه المجموعة المتحكمة في الشركة ومحاسبتها .

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