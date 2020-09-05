“مالية الوفاق” تُكلّف رئيسا جديدا للجنة ترشيد المرتبات

كلف وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري في قرار حديث “محمد القدار”، رئيسا جديدا للجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة التابعة للوزارة.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن القدار تولى مهامه رسميا اعتبارا من آخر أغسطس الماضي خلفا لحسن الدعيسي فيما لم توضح الوزارة اي تفاصيل أخرى.

وكانت 218 قد علمت من مصدر يعمل في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق في يوليو الماضي ان إجراءات خفض المرتبات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ مطلع العام وشرعت في تنفيذها وزارة المالية عن طريق لجنة ترشيد مرتبات القطاع العام ستسهم في خفض المرتبات بمقدار 2.7 مليار دينار إلى جانب ضبط المزيد من حالات الازدواج الوظيفي.

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