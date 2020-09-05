اقتصاد

“مالية الوفاق” تُكلّف رئيسا جديدا للجنة ترشيد المرتبات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلف وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري في قرار حديث “محمد القدار”، رئيسا جديدا للجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة التابعة للوزارة.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن القدار تولى مهامه رسميا اعتبارا من آخر أغسطس الماضي خلفا لحسن الدعيسي فيما لم توضح الوزارة اي تفاصيل أخرى.

وكانت 218 قد علمت من مصدر يعمل في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق في يوليو الماضي ان إجراءات خفض المرتبات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ مطلع العام وشرعت في تنفيذها وزارة المالية عن طريق لجنة ترشيد مرتبات القطاع العام ستسهم في خفض المرتبات بمقدار 2.7 مليار دينار إلى جانب ضبط المزيد من حالات الازدواج الوظيفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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