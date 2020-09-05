بلديات الجنوب الغربي تطالب “البريقة” بوضع خطة جديدة لتوفير الوقود والغاز

طالب عمداء بلديات الجنوب الغربي من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أول أمس الخميس، بضرورة وضع خطة جديدة لتوفير الوقود والغاز للمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الشركة في بنغازى بين المسؤولين عن البريقة وعمداء البلديات، إضافة إلى ممثلي شركات التوزيع والأجهزة الأمنية.

وتناول الاجتماع آلية حماية شحنات الغاز المسال التي تنطلق من مستودع رأس المنقار لتصل مستودع سبها النفطي، وعملية بتحويل الكميات من سبها إلى المناطق الأخرى، إلى حين عودة الالية المتبعة سابقا وفتح الطريق.

ووفق بيان للشركة، تتطلع البريقة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إلى توفير الوقود لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المستشفيات وشركة الكهرباء العامة والمرافق الخدمية على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية وزيادة نفقات النقل البري.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا المشاكل العالقة التي تحول دون توفر المحروقات بمناطق الجنوب الغربي، بالوقت الذي تضخُ فيه شركة البريقة كميات مناسبة ومدروسة لتلبية حاجة السوق بالمناطق المعنية ما يشير إلى شبهة الاتجار بالوقود في تلك المنطقة.

وأشار البيان إلى مطالبة البريقة من عمداء البلديات وممثلي شركات التوزيع والأجهزة الأمنية بالتعاون في ما بينها لقطع الطريق أمام مهربي الوقود وتوفيره للمواطنين بصورة مستمرة.

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