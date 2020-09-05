“بلدي سبها” يطالب بتوفير الوقود لمدن الجنوب

طالب عضو المجلس البلدي سبها حامد الشاوش بضرورة إيصال كافة أنواع المحروقات إلى مدن الجنوب وتزويد مستودع سبها بها لضمان إيصالها للمواطنين عبر محطات الوقود.

وشدد الشاوش خلال مشاركته في اجتماع موسع ضم مسؤولي شركة البريقة وأعضاء بلديات الجنوب على ضرورة تفعيل الأنظمة الرقابية والأمنية للحد من عمليات تهريب الوقود التي قالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إنها تكلف خزانة الدولة نحو 750 مليون دينار.

وأكد عضو المجلس البلدي على أهمية مساهمة المجالس البلدية في المناطق الجنوبية في الإشراف المباشر على ضمان توزيع المحروقات على المواطنين عبر المحطات التابعة للشركات المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط.

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