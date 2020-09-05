مالية الوفاق تُعلن عن إيقاف قرابة 17 ألف مرتب

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن إيقاف ما يقرب من 17 ألف مرتب عقب تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري.

ووفق بيان للوزارة، فإن ربط منظومة المرتبات مع منظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات، سمح بالكشف عن 17 ألف مرتب مخالف للقانون.

وأضاف البيان، بأن النتائج بينت وجود عدد 6915 من الأشخاص متوفون ولم يتم الإبلاغ عنهم وإحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مشيراً إلى وجود شريحة أخرى يوجد اختلاف في الأسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، بينما توجد شريحة ثالثة يختلف الإسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

وزارة المالية أكدت بأن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد، وسيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص.

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