عودة تدريجية للكهرباء بالمنطقة الوسطى بعد حدوث “بلاك أوت”

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، إنها تمكنت من إعادة تشغيل وحدات التوليد الأولى والثانية الغازيتين والأولى والثالثة البخاريتين بمحطة الخمس، إضافة إلى وحدتي التوليد الأولى الغازية والأولى البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة.

ومن المتوقع أن يعود التيار الكهربائي بالمنطقة الوسطى تدريجيا من خلال توزيع عملية طرح الأحمال اليدوي على كافة المناطق، خلال الساعات المقبلة.

وكانت الشركة العامة أعلنت عن حدوث إظلام كامل في المنطقة الوسطى نتيجة إرجاع الأحمال بالقوة من قبل مجموعة أجبرت الغرفة المسؤولة في المنطقة على ترجيع الأحمال؛ مما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراته المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية