ارتفاع أسعار البيض بطرابلس

أكد تاجر مواد غذائية صباح اليوم السبت في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع أسعار البيض بمدينة طرابلس.و بحسب التاجر إن سبب الارتفاع كان نتيجة زيادة الطلب عليه مما أدى إلى قيام أصحاب الحضائر بزيادة أسعارهم ، بالإضافة إلى أن تغير الطقس في ليبيا له دور في ذلك .
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
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