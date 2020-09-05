ارتفاع أسعار البيض بطرابلس

أكد تاجر مواد غذائية صباح اليوم السبت في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع أسعار البيض بمدينة طرابلس.و بحسب التاجر إن سبب الارتفاع كان نتيجة زيادة الطلب عليه مما أدى إلى قيام أصحاب الحضائر بزيادة أسعارهم ، بالإضافة إلى أن تغير الطقس في ليبيا له دور في ذلك .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية