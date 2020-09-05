اقتصاد

ارتفاع أسعار البيض بطرابلس

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد تاجر مواد غذائية صباح اليوم السبت في تصريح خاص لصحيفة  صدى الاقتصادية على ارتفاع أسعار  البيض بمدينة طرابلس.و بحسب التاجر  إن سبب الارتفاع كان نتيجة زيادة الطلب عليه مما أدى إلى قيام أصحاب الحضائر بزيادة أسعارهم ، بالإضافة إلى أن تغير الطقس في ليبيا له دور في ذلك .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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