“الضرائب” تعلق على مساعي الحكومة المؤقتة التصرف بأموال المصلحة بالمنطقة الشرقية

قال أحد المسؤولين عن مصلحة الضرائب في الإدارة الرئيسية بالعاصمة طرابلس، إن مساعي الحكومة المؤقتة التصرف في أموال المصلحة خطوة غير مستغربة من قبلهم نتيجة لما وصفها بسياسة الأمر الواقع والقوة القاهرة المتبعة منذ فترة.

وأوضح المسؤول الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، بأن المصلحة وعلى الرغم من بقاءها موحدة طيلة السنوات الماضية، إلا أن الانقسام السياسي جعل الإدارة في المنطقة الشرقية غير قادرة على إرسال الأموال للخزانة العامة في طرابلس.

وأشار إلى أن السلطات في شرق البلاد تمنع عملية التحويل متوقعا في الوقت نفسه إمكانية حصولهم عليها تحت الكثير من الذرائع والحجج.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بحث مع رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء اليومين الماضيين إمكانية التصرف في إيرادات مصلحة الضرائب والصرف منها على بعض البلديات التابعة للحكومة.

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