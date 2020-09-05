مالية الوفاق تبحث اعتماد مقترحات لميزانية 16 جهة حكومية للعام 2021

نضمت اللجنة المالية الخاصة بالموازنة العامة بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أول أمس الخميس، اجتماعات عبر نظام “video conference” مع 16 جهة حكومية لمناقشة مقترحات الميزانية التقديرية للعام القادم.

ووفق بيانات الوزارة، فإن الجهات الحكومية هي المركز الوطني للتطوير الاقتصادي والمركز الليبي للدراسات التاريخية والمركز الوطني لدعم القرار ومركز تطوير الإعلام الجديد ومركز البحوث النووية ومركز التحاليل وقياس الاشعاعات، إضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي ومركز المعلومات والتوثيق.

وشملت الاجتماعات أيضا، الأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني والبرنامج الليبي للادماج والتنمية وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ومكتب استرداد أموال الدولة والأصول المنهوبة، إضافة إلى مجمع اللغة العربية ومفوضية المجتمع المدني والهيئة الوطنية لزراعة الأنسجة والأعضاء وقناة ليبيا الإخبارية.

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة المالية الدائمة والخاصة بالموازنة العامة في عقد اجتماعاتها مع الجهات الحكومية للوصول إلى مقترح نهائي حول الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

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