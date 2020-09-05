مشروع لإعادة تدوير الإطارات التالفة في بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم السبت عن شروعها في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة، وذلك من خلال جمع الإطارات المُنتشرة في مُختلف أنحاء البلدية والعمل على إعادة تدويرها.

وقالت البلدية في بيان لها، إن المشروع سيُحقق الأهداف المرجوة والمُتمثلة في تحويل المُخلفات من بقايا الإطارات إلى قيمة مُضافة إلى الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة وإدارة المُخلفات الصلبة بالصورة المُثلى.

والمشروع عبارة عن شراكة بين البلدية وشركة البحر المتوسط التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن تجارب التشغيل لخط إعادة التدوير بدأت بالفعل ومؤكدا في الوقت نفسه بأن المرحلة الثانية المُستهدفة هي إعادة تدوير البلاستك في الفترة القريبة القادمة.

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