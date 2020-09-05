مؤسسة النفط تدعم برامج تدريبية لخلق فرص عمل لشباب منطقة الهلال النفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم السبت، إنها دعمت برامج تدريبية لخلق فرص عمل لشباب الباحثين عن وظائف بمنطقة الهلال النفطي.

وقامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل 50 باحثًا عن العمل من بلديات الهلال النفطي البريقة وخليج السدرة والزويتينة ومرادة، بحسب بيان للمؤسسة.

وكانت مدة الدورة شهر كامل وفي الشقين النظري والعملي بمجالي التشخيص الإلكتروني لأعطال السيارات وبرمجة وصيانة الهاتف النقال.

ووفق البيان، استلم المتدربين المعدات التي تمكنهم من الانخراط مباشرة في سوق العمل، وتتمثل في أجهزة الكشف عن أعطال السيارات إضافة إلى أجهزة البرمجة وصيانة الهاتف النقال كخطوة مشجعة ومحفزة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس نفذت في وقت سابق عبر إدارة التنمية المستدامة دورة تدريبية مشابهة للشباب الباحثين عن العمل بمنطقة الواحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية