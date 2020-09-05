تقرير يكشف “تجاوزاً إيرانياً كبيرا” للاتفاق النووي

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين منفصلين، أكدت في أحدهما أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا بعشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وأشارت الوكالة في تقريريها إلى سماح طهران لمفتشيها بدخول أحد موقعين تم الاتفاق عليهما الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات ماراثونية بينهما، وتم أخذ عينات بيئية من هناك، بهدف الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.

ونوهت الهيئة بأن مخزون اليورانيوم في إيران بلغ نحو 2105 كيلواتٍ، في حين يسمح الاتفاق النووي بوجود 203 كيولت كحد أقصى. وأشارت الهيئة إلى أن مفتشيها سيزورون الموقع الثاني خلال شهر سبتمبر الجاري.

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