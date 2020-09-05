البنك الدولي يلغي تمويلا لبناء سد في لبنان

تتويجا لقلقه من المشروع وعدم وجود “عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة”، ألغى البنك الدولي صرف 244 مليون دولار للحكومة اللبنانية، هي الدفعةُ الثانية من تمويل مشروع السد جنوبي البلاد.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 617 مليون دولار، تعهد البنك الدولي بتقديم 474 مليونا منها، غير أن المشروع الذي وافقت الحكومة عليه عام 2015، أثار انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة، كما ازدادت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الماضي، ما دفع البنك لإخطار الحكومة بإلغاء الدفعة الثانية.

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