اقتصاد

البنك الدولي يلغي تمويلا لبناء سد في لبنان

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتويجا لقلقه من المشروع وعدم وجود “عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة”، ألغى البنك الدولي صرف 244 مليون دولار للحكومة اللبنانية، هي الدفعةُ الثانية من تمويل مشروع السد جنوبي البلاد.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 617 مليون دولار، تعهد البنك الدولي بتقديم 474 مليونا منها، غير أن المشروع الذي وافقت الحكومة عليه عام 2015، أثار انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة، كما ازدادت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الماضي، ما دفع البنك لإخطار الحكومة بإلغاء الدفعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك