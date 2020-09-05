جهاز النهر يتوقع عودة تدريجية للمياه لمناطق الاستهلاك

قال جهاز النهر الصناعي اليوم السبت، إنه يتوقع عودة تدريجية للمياه لمناطق الاستهلاك بعد توقف أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأوضح الجهاز بأن أسباب استمرار انقطاع المياه خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، نتيجة تكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى.

وأضاف الجهاز بأن حدوث إظلام كامل للشبكة ترتب عليه توقف أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل “بلاك أوت”.

وطمأن الجهاز المواطنين بعودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه، مع توقع عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس مع نهاية يوم الأحد.

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