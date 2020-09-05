ضبط حاوية تحوي كمية من المشروبات الكحولية بميناء الخمس

أعلن مركز جمرك ميناء الخمس البحري اليوم السبت عن ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية كانت مخبأة في حاوية كان يفترض أن تكون حمولتها مواد تنظيف بحسب البيانات المقدمة في الإقرار من قبل الشركة الموردة.



وتمكن أعضاء قسم التفتيش بالمركز من ضبط الحاوية والتي كان بداخلها مشروبات كحولية بعدد 650 صندوق وبواقع 20 زجاجة في كل صندوق، أي ما مجموعه 13000 زجاجة مشروبات كحولية موردة من دولة أوكرانيا.



وتمّ فتح محضر بالواقعة لجمع الاستدلالات وحصر الكمية وإخطار النيابة المختصة والتي أمرت بعد استكمال كل الإجراءات بإتلافها بشكل مباشر وذلك بحضور النيابة ورئيس قسم التحقيق بالمركز وأعضاء قسم التفتيش.

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