البريقة تعلن وصول شحنة من غاز الطهي لبلديات وادي الشاطئ بالجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت عن وصول شحنة من أسطوانات غاز الطهي لبلديات وادي الشاطئ بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنها تمكنت من إرسال شحنة الغاز من مستودع مصراتة النفطي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأكد بيان الشركة استلام شحنة غاز الطهى ونقلها إلى بلدية براك الشاطئ عبر تشاركيات توزيع وبيع الغاز داخل نطاق بلديات وادى الشاطئ.

شركة البريقة أشارت إلى أن تعاون الجهات المحلية في المنطقة الجنوبية سمح لها بتوفير الغاز وقطع الطريق أمام تجار الأزمات رغم الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة.

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