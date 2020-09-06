بنغازي.. أعمال ملف البيئة ومشروع إعادة الاستقرار

متابعة/218

تشهد الأقسام المختلفة والمكاتب التابعة لبلدية بنغازي نشاطاً مكثفاً وأعمالاً متواصلة في اتجاهين، ملف البيئة ومشروع استقرار المدينة، حيث شرعت البلدية في تنفيذ أعمال الصيانة لخزان مياه الشُرب بمنطقة الهواري ، الذي تنفذه شركة البُنيان للمُقاولات وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين-حسب ما أرودته الصفحة الرسمية للبلدية .

كما شرعت البلدية في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة ، وذلك من خلال جمع الإطارات المُنتشرة في مُختلف أنحاء البلدية ،والعمل على إعادة تدويرها لتحويل هذه المُخلفات من بقايا الإطارات إلى قيمة مُضافة إلى الإقتصاد الوطني ،والحفاظ على البيئة ،وإدارة المُخلفات الصلبة بالصورة المُثلى ،حيث تم التنسيق مع شركة البحر المتوسط التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والإجتماعي في هذا الشأن .

وأفاد عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة بالبلدية المهندس “أحمد الطيرة” خلال زيارته لمصنع تدوير الإطارات الذي تقوم الشركة بتركيبه بأن تجارب التشغيل لخط إعادة التدوير قد بدأت ، وأن المرحلة الثانية المُستهدفة هي إعادة تدوير البلاستك في الفترة القريبة المقبلة .

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