“كهرباء سرت”: محطة الخليج البخارية تدخل على الشبكة العامة

أفاد رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء فرع سرت المهندس رمضان أبوشوفه بأن الكوادر الفنية تمكنت من إعادة تشغيل محطة خليج سرت البخارية ودخولها على الشبكة العامة -السبت- بسواعد وطنية من الفنيين والمهندسين العاملين بالمحطة، موضحاً أن هذه المجهودات تمت بالتنسيق مع مساعد مدير إدارة محطة الخليج البخارية وعضو لجنة الأزمة ومتابعة مستمرة من مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل .

وأضاف “أبوشوفة” أن إعادة تشغيل المحطة ودخولها على الشبكة العامة ( سيخفف من معاناة المواطنين وانقطاع الكهرباء ، مثمناً جهود كافة الجهات التي ساهمت في تذليل الصعاب وكان لها دور ايجابي في تشغيل المحطة وكذلك كافة الإدارات داخل الشركة دون تخصيص والتي قامت بتوفير احتياجات المحطة) .

وأكد رئيس لجنة الأزمة والطوارىء على ضرورة تكاثف الجميع من أجل الاستمرار في العمل المناط بالشركة العامة للكهرباء والذي يعد من الواجبات الوطنية لينعم الجميع بالكهرباء ليتم تجاوز الأزمة بسلام-حسب وصفه .

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